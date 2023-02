Polizei Paderborn

POL-PB: Sechs Verletzte bei Unfall auf L818

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(md) Am Dienstagabend, 14.02.2023 kollidierten ein Pkw und ein Linienbus auf der L818 im Kreuzungsbereich mit der L756 und der Auffahrt zur A33 in Richtung Bad Wünnenberg. Eine Person wurde schwer verletzt, fünf weitere leicht.

Der 77-Jährige Fahrer eines Mercedes B250 war gegen 17:40 Uhr auf der L818 von Böddeken in Richtung Henglarn unterwegs. Laut eigener Aussage wollte er auf die A33 in Fahrtrichtung Paderborn, fuhr irrtümlich jedoch in die Auffahrt in Fahrtrichtung Bad Wünnenberg ein. Der Pkw-Fahrer wendete im Einfahrtsbereich der Auffahrt und fuhr daraufhin entgegen der Fahrtrichtung in den Kreuzungsbereich. Er übersah dabei einen Linienbus, der ebenfalls aus Böddeken in Richtung Henglarn unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schlitterte der Mercedes hinter der Kreuzung in die Leitplanke.

Der 77-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus. Der 54-Jährige Busfahrer und seine vier Fahrgäste (zwei Männer und zwei Frauen) wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie mussten nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 31.000 Euro. Die Unfallörtlichkeit war für dreieinhalb Stunden gesperrt. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Paderborner Polizei nahm den Unfall auf.

