POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN) Außenspiegel an zwei Fahrzeugen beschädigt (10.03.2023)

Zeugen meldeten am Freitagnacht (10.03.2023), gegen 23:30 Uhr, in Konstanz, im Paradies, an der Kreuzung Brauneggerstraße/ Wallgutstraße, eine fünfköpfige Personengruppe, welche gegen die Außenspiegel der am Fahrzeugrand abgestellten Pkws traten. Die Gruppe bemerkte, dass ihre Tathandlung bezeugt wurde, weshalb alle Beteiligten fußläufig in Richtung Schulstraße flüchteten. Wie die Polizei später feststellte, wurden zumindest ein Pkw Renault und ein Volvo beschädigt. Durch die Zeugen wurde als auffällig beschrieben, dass eine Person der Gruppe eine Lautsprecherbox mit sich führte. Die Personen konnten nicht mehr angetroffen werden. Über die Höhe der Sachschäden konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Sachbeschädigung machen können, mögen sich bei der Polizei in Konstanz, unter der Telefonnummer 07531 9952222 melden.

