Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden und drei leichtverletzten Personen

Bergen (LK VR) (ots)

Am 04.08.2022 gegen 13.00 Uhr ereignete sich auf der L 302 ein Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen. Der 32-jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr die L 302 mit seinem PKW VW Golf aus Richtung Trent kommend in Richtung Schaprode. Hier wollte dieser nach links in Richtung Zubzow abbiegen und beachtete hierbei nicht den im Gegenverkehr befindlichen 60-jährigen deutschen Fahrzeugführer mit seinem Dacia Logan. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden die Fahrzeugführer und die 59-jährige deutsche Beifahrerin im Dacia Logan verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die verunfallten Personen wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

