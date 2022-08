Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täter nutzen Krankenhausaufenthalt um in ein Haus einzubrechen

Ueckermünde (LK VG) (ots)

Im Zeitraum vom 30.06.2022 gegen 08.00 Uhr bis zum 28.07.2022 gegen 13.30 Uhr kam es, während des Krankenhausaufenthaltes des 91- jährigen deutschen Eigentümers, zu einem Einbruch in dessen Einfamilienhaus in Torgelow in der Eggesiner Straße. Der oder die unbekannten Täter erlangten Bargeld sowie Gartengeräte.

Die Polizei hat eine Anzeige wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224, an die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

