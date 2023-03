Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Unfall auf dem Amselweg- 12.000 Euro Blechschaden

Vöhringen (ots)

Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Sonntag, gegen 11 Uhr, auf dem Amselweg passiert ist. Eine 66-jährige Fahrerin eines BMW war auf der Mozartstraße in Richtung Tonaustraße unterwegs und wollte an der Kreuzung zum Amselweg weiter geradeaus fahren. Im Kreuzungsbereich prallte die Frau mit einem Opel Combo einer 56-Jährigen zusammen, die auf dem Amselweg in Richtung Daimlerstraße fuhr. An beiden Wagen entstand laut Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von je etwa 6.000 Euro.

