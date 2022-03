Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220315.3 Kellinghusen: Sicherheitsleistung nach Drogenfahrt

Kellinghusen (ots)

Am Montagnachmittag hat eine Streife in Kellinghusen einen Mann unter dem Einfluss von Drogen stehend am Steuer eines Autos erwischt. Weil der Betroffene keinen festen Wohnsitz in Deutschland besaß, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Um 17.00 Uhr unterzogen die Beamten einen 37-Jährigen An der Stör einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Körperliche Anzeichen deuteten auf den vorangegangenen Konsum von Rauschmitteln hin, ein vor Ort absolvierter Atemalkoholtest verlief negativ. Zwecks der Durchführung eines Drogenschnelltests begleitete der Herr die Polizisten auf die Polizeistation, wo der aus Polen Stammende den Urintest mit Wasser zu verfälschen versuchte. Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und nahmen eine Sicherheitsleistung von gut tausend Euro von dem Betroffenen.

Merle Neufeld

