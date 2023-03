Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Sportgaststätte (12.03.2023)

Blumberg (ots)

Eine Gaststätte in der Winklerstraße haben Einbrecher am Sonntag im Zeitraum zwischen 3 Uhr und 17.30 Uhr heimgesucht. Unbekannte hebelten ein Fenster einer Pilsbar auf und gelangten so in die Innenräume, wo sie zwei Geldspielautomaten aufbrachen. Die Einbrecher erbeuteten dabei einen niederen fünfstelligen Geldbetrag. Hinweise zu den Tätern nehmen die Polizei in Blumberg, Telefon 07702 419098, oder in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell