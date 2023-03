POL-KN: (Deilingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf der Rinnenstraße

Villingen-Schwenningen (ots) - Wegen eines Brandalarms in der Schramberger Straße ausrücken mussten Polizei und Feuerwehr am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr. In einem Mehrfamilienwohnhaus löste ein Rauchmelder aus. Eine ältere Bewohnerin hatte sich versehentlich aus ihrer Wohnung im Obergeschoss ausgeschlossen, aus der jetzt starker Rauch drang. Die Polizei ...

mehr