Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall- Frau rutscht vom Brems- auf das Gaspedal

Tuttlingen (ots)

Rund 10.500 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls der am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der Donaustraße passiert ist. Eine 84 Jahre alte Frau war mit einem Subaru Legacy auf der Gartenstraße unterwegs und bog in die Donaustraße ein. Hierbei rutschte die Frau vom Brems- auf das Gaspedal. Das Auto fuhr gegen einen geparkten Dacia Duster. Dieser wurde noch auf einen abgestellten Dacia Sandero geschoben. Die Seniorin wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizei schätzt den am Subaru entstandenen Sachschaden auf etwa 5.000 Euro, am Dacia Duster auf eine Höhe von rund 3.000 Euro und am Dacia Sandero auf ungefähr 2.500 Euro.

