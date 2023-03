Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle endet mit vorläufiger Festnahme

Greiz (ots)

Greiz: Einen Pkw Skoda, besetzt mit zwei Personen, beabsichtigten Polizeibeamte am Sonntag (19.03.2023, kurz nach 23:00 Uhr) in der Ortschaft Greiz zu kontrollieren, als der Fahrer plötzlich Gas gab und flüchtete. Nach kurzer Nacheile konnte das Fahrzeug dennoch gestellt und die beiden Fahrzeuginsassen kontrolliert werden. Hierbei stellte sich schließlich heraus, dass der Fahrer (37) unter dem Einfluss von Drogen stand und keine Fahrerlaubnis besaß. Des Weiteren fanden die Beamten knapp 500 Metamphetamin sowie verschreibungspflichtige Medikamente und stellten diese sicher. Noch vor Ort wurden beide Männer (Fahrer 37, Beifahrer 43) vorläufig festgenommen. Im Zuge anschließender Wohnungsdurchsuchungen in Thüringen und Sachsen stellten die Einsatzkräfte noch einmal ca. 250 Gramm Metamphetamin fest und beschlagnahmten diese. Beide Festgenommenen wurden am gestrigen Tag (20.03.2023) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ schließlich gegen den 37-jährigen Fahrer Haftbefehl, so dass er in eine JVA überstellt wurde. Der 43 Jahre alte Beifahrer wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen übernommen. (RK)

