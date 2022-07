LPI-GTH: Schwerverletzt nach Verkehrsunfall

Arnstadt, An der Weiße (ots) - Am Samstag, gegen 02:30 Uhr, geriet ein 27-jähiger mit einem 36-jährigen zunächst in einen verbalen Streit. Dieser eskalierte dermaßen, dass der 27 Jahre alte Täter in der Folge dem Opfer schließlich eine Flasche über den Kopf schlug. Dabei erlitt dieser Schnittwunden im Gesicht und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Täter flüchtete zunächst vom Tatort, konnte aber im Rahmen von intensiven Fahndungsmaßnahmen ermittelt ...

