Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Im Rahmen von mobilen Verkehrskontrolle am Dienstagvormittag in der Fruchthallstraße haben Polizeibeamte gestern einen Mann ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen. Der 31-Jährige wurde gegen 12:30 Uhr mit seinem Auto angehalten. Er händigte den Beamten einen polnischen Führerschein aus. Überprüfungen ergaben, dass dem Mann sowohl die deutsche Fahrerlaubnis, als auch den polnischen Führerschein, schon vor einigen Jahren entzogen wurde. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Neben dem 31-Jährigen, muss sich auch ein 34-Jähriger verantworten. Ihm wird vorgeworfen, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss einen E-Scooter fuhr. Außerdem wurden zwei Autofahrer erwischt, die keinen Gurt angelegt hatten. Die Beamten ermahnten einen Fahrradfahrer und einen Autofahrer jeweils wegen der Handynutzung am Steuer/Lenker. Bei einem Kontrollierten war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. |elz

