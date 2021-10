Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Vier Beteiligte bei Unfall

Wilsum (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr kam es auf der Uelsener Straße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 42-jähriger Fahrer eines BMW geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo er mit einem Transporter eines 60-jährigen Fahrers zusammenstieß. Im weiteren Verlauf prallte der BMW zunächst gegen einen weiteren Transporter eines 51-jährigen und abschließend gegen einen Opel eines 54-jährigen Fahrers. Der Opel überschlug sich und kam auf dem Dach in einem Graben zum Liegen. Sowohl der Fahrer des BMW, als auch der Fahrer des Opel verletzten sich leicht und wurden durch Rettungswagenbesatzungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 63.300 Euro.

