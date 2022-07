Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei stellt Drogen sicher

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag in der Wohnung eines 42-Jährigen Rauschgift und eine sogenannte Indoor-Plantage zum Anbau von Cannabis sichergestellt.

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln erließ das Amtsgericht Kaiserslautern einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des 42-Jährigen. Am Montagabend rückten Ermittler der Kriminaldirektion Kaiserslautern aus und wurden fündig. In der Wohnung stellten sie eine bereits abgeerntete Indoor-Plantage fest, auf der vermutlich Cannabis angebaut wurde. Die Beamten fanden mehr als zwei Kilogramm Marihuana, einige Gramm Haschisch, Amphetamin, Kokain und Ecstasy. Die Drogen und die Plantage wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell