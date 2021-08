Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Graffiti hinterlassen - 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, sucht Zeugen, die zwischen Montag 19.40 Uhr und Dienstag 17.00 Uhr Verdächtiges in der Bahnhof- und der Badstraße in Erdmannhausen beobachtet haben. Bislang unbekannte Täter besprühten einen Ford sowie einen Verteilerkasten, eine Laterne und eine Gartentür mit grüner Farbe. Es wurde eine Zahlenkombination und Kleckse hinterlassen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

