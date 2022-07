POL-PPWP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In einer 50er-Zone der B48 hat die Polizei am Sonntagabend eine Kontrollstelle eingerichtet. Von 18.20 bis 19.40 Uhr nahmen die Einsatzkräfte in Höhe der Jugendherberge mit dem Lasermessgerät das Tempo der vorbeikommenden Fahrzeuge unter die Lupe. 31 Fahrzeuge wurden in diesem Zeitraum gemessen, darunter zehn Motorräder. Davon waren insgesamt fünf Fahrer zu schnell unterwegs ...

