LPI-G: Keller gewaltsam geöffnet

Altenburg (ots) - Großröda: Den Einbruch in die Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebes in Großröda meldete am gestrigen Tag (20.03.2023) ein Verantwortlicher der Altenburger Polizei. Nach vorliegenden Informationen entwendete ein bislang unbekannter Täter aus der offenstehenden Halle in der Rositzer Straße ca. 2 Tonnen Saatgut (in Säcken) und entkam unerkannt. Offenbar wurde das Beutegut in ein Fahrzeug verladen und somit abtransportiert. Die Tatzeit liegt hier im ...

