Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrer von Sattelzugmaschine verletzte sich bei Verkehrsunfall, Rettungshubschrauber im Einsatz

Greiz (ots)

Weida: Am gestrigen Montag, den 20.03.2023, gegen 12:25 Uhr, befuhr der 51-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine MAN mit angehängten Sattel die Landstraße 2331 aus Richtung Weida in Richtung Staitz. Kurz nach dem Abzweig Steinsdorf, in einer langgezogenen Linkskurve, kam der Sattelzug ins Schlingern und kippte anschließend auf die Beifahrerseite. Der Fahrzeugführer wurde im Fahrerhaus eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine medizinische Einrichtung geflogen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Landstraße war bis gegen 17:45 Uhr gesperrt.

