LPI-G: Unfallverursacher flüchtete

Greiz (ots) - Weida: Am vergangenen Samstag (18.03.2023), gegen 23:45 Uhr, beschädigten drei bislang unbekannte Täter einen Pkw Mercedes und einen Pkw VW, die in der Stegstraße geparkt waren. Einer der Unbekannten soll mit einem Anorak/ Parka mit Kapuze bekleidet gewesen sein und einen Beutel mitgeführt haben. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, zu wenden. Rückfragen bitte an: ...

mehr