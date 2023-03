LPI-G: Einbrecher in Gartenanlage

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Gestern (19.03.2023), zwischen 12:00 und 16:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Pkw Skoda, der in der Windmühlenstraße abgestellt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Hinweise zu ihm werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. (OK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

