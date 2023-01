Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Täter festgenommen

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 09:05 Uhr, rief eine Zeugin die Polizei zu einem Parkplatz an der Von-Galen-Straße. Hier saß ein fremder Mann in ihrem Auto und durchsuchte es. Die Polizeibeamten konnten kurz darauf den Fremden nahe des Autos antreffen. Der 20-jährige Mann, ohne festen Wohnsitz, trug eine aus dem Fahrzeug entwendete Garantiekarte bei sich. Außerdem hatte er eine Goldkette, ein Tablett, etwas Cannabis und eine fremde EC-Karte bei sich. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Durch anschließende Ermittlungen konnte geklärt werden, dass einige der mitgeführten Gegenstände aus einem bislang unbemerkten Einbruch aus Wadersloh stammten. Der 20-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (lü)

