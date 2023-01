POL-SO: Motorroller entwendet

Bad Sassendorf / Erwitte (ots) - Am Dienstagabend kam es im Abstand von knapp einer halben Stunde zu zwei Diebstählen in Filialen eines Discounters. Um 19:25 Uhr lenkte ein unbekannter Täter die Kassiererin eines Marktes an der Schützenstraße ab. Er lockte sie kurz von der Kasse weg und verschwand anschließend. In der Zwischenzeit wurde die Kasse aufgehebelt und das Bargeld entnommen. Der Unbekannte, der die Angestellte ablenkte, wird als etwa 25 Jahre alt, 1,70 bis ...

