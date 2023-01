Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Täter greifen in Kasse

Bad Sassendorf / Erwitte (ots)

Am Dienstagabend kam es im Abstand von knapp einer halben Stunde zu zwei Diebstählen in Filialen eines Discounters. Um 19:25 Uhr lenkte ein unbekannter Täter die Kassiererin eines Marktes an der Schützenstraße ab. Er lockte sie kurz von der Kasse weg und verschwand anschließend. In der Zwischenzeit wurde die Kasse aufgehebelt und das Bargeld entnommen. Der Unbekannte, der die Angestellte ablenkte, wird als etwa 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 m groß und schlank beschrieben. Er trug eine schwarze Mütze und eine gelbe Jacke mit einem schwarzen Streifen in Brusthöhe. Gegen 19:55 Uhr nutzte ein unbekannter Täter in Erwitte am Wembernweg die kurze Abwesenheit einer Kassiererin um ebenfalls die Kasse aufzuhebeln. Auch hier wurde das Bargeld entwendet. Beide angegangenen Filialen gehören zur selben Kette. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

