Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: TAN erfragt

Möhnesee (ots)

In der vergangenen Woche erhielt eine 59-jährige Frau einen Anruf der "Sparkasse". Die freundliche Mitarbeiterin teilte der Kundin mit, dass durch die Zusammenlegung der Sparkassen aus Soest und Lippstadt eine Änderung der AGBs anstehen würde. Sie erfragte die Kontodaten der Kundin und ließ sich zur Bestätigung eine TAN übermitteln. Zwei Tage später holte der Ehemann der 59-Jährigen die Kontoauszüge. Er stellte fest, dass bei Discountern und Tankstellen in Essen mit seinen Kontodaten insgesamt 2.400,- EUR abgehoben wurden. Die Sparkasse betonte, dass es keinerlei solche Anrufe von Seiten des Bankinstitutes gibt. Die Kriminalpolizei weißt nochmals deutlich daraufhin, dass man am Telefon keine persönlichen Daten an Fremde herausgeben sollte. (lü)

