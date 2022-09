Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In den Gegenverkehr geraten

Reichshof (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß in Brüchermühle entstand an den beiden beteiligten Autos hoher Sachschaden. Die Fahrer blieben unverletzt. Ein 20-jähriger Bergneustädter fuhr am Dienstagmorgen (6. September) um 5:45 Uhr mit seinem weißen Nissan auf der B256 vom Kreisverkehr Sengelbusch kommend in Richtung Denklingen. Dabei geriet er immer weiter auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, bis es schließlich zur Kollision mit dem entgegenkommenden Audi eines 35-jährigen Reichshofers kam. Während der Unfallaufnahme räumte der 20-Jährige ein, möglicherweise in einen Sekundenschlaf verfallen zu sein. Durch die Wucht des Aufpralls entstand an den Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer sowie die drei weiteren Insassen im Audi blieben unverletzt. Die Polizei stellte den Führerschein des 20-Jährigen sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell