Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Durch die Wand

Ense-Parsit (ots)

Um 04:22, wurde die Polizei von einem Sicherheitsdienst zur Hauptstraße gerufen. Hier war um 03:23 Uhr Alarm an einem Getränkemarkt ausgelöst worden. Unbekannte Täter hatten ein Loch in die Wand aus "Sandwichpaneelen" geschnitten um ins Innere einzudringen. Hier versuchten sie einen Schrank aufzuschneiden in dem sich Tabakwaren befinden. Dieses gelang jedoch nicht. Die Täter flüchteten ohne Beute. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü)

