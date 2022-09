Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Raser provoziert Verkehrsunfall ++ Tabakpfeifen und Rennrad geklaut ++ 48-Jährige nach Sturz mit Rennrad verletzt ++ Hansalinie A1 - Aufmerksame Zeugen melden Alkoholfahrt ++

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - Raser provoziert Verkehrsunfall

Gyhum/A1. Ein noch unbekannter, aggressiver Raser hat am Samstagabend auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Bockel in Fahrtrichtung Bremen einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Gegen 19 Uhr befand sich ein 52-jähriger Autofahrer während eines Überholvorgangs mit seinem Volvo auf dem linken der drei Fahrstreifen, als er von dem Fahrer eines auffälligen BMW bedrängt wurde. Er habe den Fahrer des Volvo mit der Lichthupe dazu genötigt, nach rechts auf die mittlere Spur zu wechseln. Dann sei der BMW direkt vor dem Volvo eingeschert und habe grundlos gebremst. Der Fahrer des Volvo musste eine Vollbremsung einleiten. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleudert zunächst gegen die Außenschutzplanke und von dort gegen den Mercedes eines 41-Jährigen. Der Fahrer des BMW habe seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fortgesetzt. Sein M4 sei im oberen Bereich blau und unten weiß lackiert gewesen. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zwanzigtausend Euro. Aufgrund der ausgetretenen Betriebsstoffe mussten zwei Fahrstreifen für Reinigungsarbeiten etwa zwei Stunden gesperrt werden. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Autobahnpolizei Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

Tabakpfeifen und Rennrad geklaut

Bremervörde. Am Sonntagnachmittag ist ein unbekannter Täter auf einem Grundstück an der Kirchenstraße in einen Hobbyraum eingedrungen. Dort fand er acht Tabakpfeifen und nahm sie mit. Anschließend dürfte der gleiche Täter im rückwärtigen Bereich des Gartens ein Nachbargrundstück über einen Maschendrahtzaun hinweg betreten haben. Dort fand er ein blaues Rennrad des Herstellers Pegasus vom Typ Rubin und radelte darauf davon. Hinweise bitte an die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0.

48-Jährige nach Sturz mit Rennrad verletzt

Visselhövede/Buchholz. Bei einem Sturz mit ihrem Rennrad hat sich eine 48-jährige Frau am Sonntagvormittag am Kopf und an der Hüfte verletzt. Die Radlerin wollte gegen 11.15 Uhr im Einmündungsbereich der Kreisstraße 210/Ziegeleistraße in eine Nebenstraße abbiegen. Dabei kam sie ohne fremde Beteiligung zu Fall. Die Frau wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Hansalinie A1 - Aufmerksame Zeugen melden Alkoholfahrt

Elsdorf/A1. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen haben am frühen Sonntagmorgen auf der Hansalinie A1 einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Anderen Verkehrsteilnehmern war die unsichere Fahrweise des Mannes in seinem schwarzen Passat in Richtung Bremen gegen 6 Uhr aufgefallen. Über Notruf verständigten sie die Ordnungshüter. Ein Streifenteam stoppt den Wagen an der Anschlussstelle Elsdorf. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass die Zeugen die Gefahr richtig eingeschätzt hatten. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem 34-Jährigen einen Wert von über 1,4 Promille an. Er musste eine Blutprobe abgeben.

