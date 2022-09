Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet +++ Alkoholisierter Unfallfahrer bringt Freund in Bredouille +++ Unfall mit fünf Schwerverletzten +++ Betrunkener fällt durch aufheulenden Motor auf +++

Rotenburg (ots)

03.09.2022, 09:49 Uhr, Scheeßel, Ortsteil Barteldorf

Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Am Samstagmorgen kam es in Bartelsdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger beabsichtigte mit seinem Opel von der Langen Straße nach links auf die Veseder Straße abzubiegen. Weil sein Tempo beim Abbiegen jedoch zu hoch war, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte er sich vom Unfallort, konnte aber im Rahmen einer Fahndung angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille, was zumindest seinen Fluchtversuch erklärt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren und der Führerscheinverlust.

04.09.2022, 02:20 Uhr, Rotenburg, Bremer Straße

Alkoholisierter Unfallfahrer bringt Freund in Bredouille

In der Bremer Straße in Rotenburg beabsichtigte ein 20-jähriger Mercedesfahrer einer abknickenden Vorfahrtstraße zu folgen. Seine Geschwindigkeit schätzte er jedoch falsch ein und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er neben seinem Fahrzeug auch noch einen Baum. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Sein 23-jähriger Kumpel wollte das verunfallten zumindest noch aus der misslichen Lage befreien und umparken. Leider hatte er ebenfalls zuvor Alkohol getrunken und immerhin noch stattliche 1 Promille. Während den Unfallfahrer der Führerscheinentzug droht, wird sein Kumpel wohl nur einen Monat auf seinen Führerschein verzichten müssen.

03.09.2022, 11:00 Uhr, Ghyum, Alte Dorfstraße

Unfall mit fünf Schwerverletzten

Ein 42-jährige BMW-Fahrerin beabsichtigte am Samstagvormittag von der Alten Dorfstraße kommend die Kreisstraße 112 zu überqueren. Hierbei übersah sie jedoch die 40-jährige Opelfahrerin, die auf der Kreisstraße unterwegs war. Die Opelfahrerin prallte mit voller Wucht in den kreuzenden BMW. Alle Insassen beider Fahrzeuge um Alter von 17-54 Jahren wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 18.500 Euro.

02.09.2022, 11:10 Uhr, Rotenburg, Am Pferdemarkt

Betrunkener fällt durch aufheulenden Motor auf

Aus seinem Büro konnte ein Polizeibeamter am Freitagmorgen einen 60-jährigen Autofahrer beobachten, wie dieser scheinbar einige Probleme hatte, sein Fahrzeug einzuparken. Bereits zuvor war ihm der Herr aufgefallen, weil dieser seinen Motor scheinbar ohne Grund aufheulen ließ. Als der Beamten sein Büro verlassen hatte und den Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam machte, konnte er deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Die hinzugerufene Streife konnte bei dem Fahrer einen Wert von 1,77 Promille feststellen. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Beschädigt wurde bei dem ungeschickten Parkversuch nur das Fahrzeug.

02.09.2022, 10:55 Uhr, Reeßum

Unfall beim Linksabbiegen

Eine 63-jährige Toyotafahrerin übersah am Freitagvormittag einen 25-jährigen Daciafahrer. Die Dame beabsichtigte von der Kreisstraße 201 nach links abzubiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Wagen des 25-jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, dessen Wucht so stark war, dass der Dacia Feuer fing und komplett ausbrannte. Der Toyota war ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

