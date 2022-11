LPI-SHL: Seniorin bestohlen

Zella-Mehlis (ots) - Bislang unbekannte Täter machten sich in der Nacht zu Dienstag an einem Imbisswagen, welcher auf einem Parkplatz in der Talstraße in Zella-Mehlis abgestellt war, zu schaffen. Den Einbruch meldete ein Postzusteller, als er am angegriffenen Wagen vorbeifuhr. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Zeugen melden sich bitte bei der Suhler Polizei (03681 369-0). Rückfragen bitte an: ...

mehr