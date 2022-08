POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit flüchtigem weißem LKW

Bückeburg (ots) - (ma) Von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in das Fitness-Studio an der Vehlener Straße in Obernkirchen eingebrochen. Die Einbrecher kletterten nach Auswertung der Spurenlage über einen Zaun, um auf das Grundstück zu gelangen und brachen anschließend ein Fenster auf, so dass sie in das Studio eindringen konnten. Nach Durchsuchen der Räumlichkeiten stahlen die Täter einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise zu dem Einbruch nimmt ...

