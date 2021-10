Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: BC) Ringschnait - Mopedfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ulm (ots)

Am Freitagabend fuhr ein 17-Jähriger Mopedfahrer auf dem Reiserweg in Ringschnait. Auf der abschüssigen Straße verlor er aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Bei dem Sturz hatte er sich so schwer verletzt, dass er anschließend zur Behandlung in eine naheliegende Klinik verbracht werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

