POL-NE: Wohnungseinbruch - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

Am Samstag (31.10.) waren Wohnungseinbrecher im Neusser Norden aktiv. Am Weißenberger Weg gelang es den Tätern, zwischen 13:30 Uhr und 19:15 Uhr, durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses einzusteigen. In der Wohnung durchsuchten sie Teile des Mobiliars nach Wertsachen. Was ihnen an Beute in die Hände fiel, ist bislang noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, etwa Personen oder Fahrzeuge, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Nutzen Sie das telefonische Beratungsangebot der Polizei und schützen Sie sich vor Wohnungseinbrüchen. Die technischen Berater stehen zum Beispiel am Mittwoch, 11.11.2020, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, für Ihre Fragen zur Verfügung. Sie erreichen unsere Experten der Kriminalpolizei unter den Rufnummern 02131/300 -25512 und -25518. Schieben Sie Einbrechern gemeinsam mit der Polizei einen Riegel vor!

