POL-NI: Unbekannte zerkratzen Fensterscheiben am Gymnasium

Stadthagen (ots) - Bereits am 20.07.22, in der Zeit um etwa 22.00 Uhr, kam es in der Tiefgarage Am Hundemarkt zu einer Beschädigung an der Einfahrtschranke am Ticketautomaten. Auf Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass ein Quadfahrer mehrfach die Rampe zur Tiefgarage herunterfährt und dabei versucht, mit dem kleinen Fahrzeug neben der Schranke vorbeizufahren. Dabei ...

