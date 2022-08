Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wildunfälle in Haste und Bad Nenndorf

Haste (ots)

(He.) Gestern ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Nenndorf zwei Wildunfälle. Der Wildunfall in Bad Nenndorf ereignete sich zwischen dem "Krater Zoo" und der Abfahrt in Richtung Algestorf gegen 10:30 Uhr. Der Wildunfall in Haste ereignete sich auf der B 442 zwischen Wunstorf und Haste im Waldgebiet, gegen 05:20 Uhr. Die Polizei bittet um eine vorsichtige Fahrweise im Bereich von Wald und Flur, um Wildunfälle zu vermeiden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell