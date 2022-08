POL-NI: Einbruch in Fitness-Studio

Haste (ots) - (He.) Gestern ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Nenndorf zwei Wildunfälle. Der Wildunfall in Bad Nenndorf ereignete sich zwischen dem "Krater Zoo" und der Abfahrt in Richtung Algestorf gegen 10:30 Uhr. Der Wildunfall in Haste ereignete sich auf der B 442 zwischen Wunstorf und Haste im Waldgebiet, gegen 05:20 Uhr. Die Polizei bittet um eine vorsichtige Fahrweise im Bereich von Wald ...

