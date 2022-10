Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: (str) Rüberische Erpressung auf der Straße in der Nähe des Krammarktes am Freitag - Zeugen gesucht

Stadthagen - räuberische Erpressung auf öffentlicher Straße (ots)

STADTHAGEN (str) - Am 14.10.2022, gegen 23:05 Uhr, kam es in unmittelbarer Nähe zum Krammarkt in Stadthagen zu einem Aufeinandertreffen zweier Gruppen junger Männer. Die späteren vier männlichen Opfer (19-20 Jahre alt) sind gerade dabei in ihren PKW zu steigen, als sie von ca. zehn jungen Männern (ca. 16-20 Jahre alt) ausgeraubt werden. Die Täter fordern die Männer mit Drohungen dazu auf, ihre Geldbörsen auszuhändigen. Ein Opfer wird ins Gesicht geschlagen und hierbei leicht verletzt.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Stadthagen unter Tel.: 05721-4004-0 in Verbindung zu setzen.

