LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen

Gera (ots) - Gera: Zwei nicht mehr fahrbereite Audis sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am gestrigen Abend (21.03.2023). Gegen 20:15 Uhr befuhr ein 25 -Jährige die Johannes-R-Bescher Straße in Gera. Dabei kam er plötzlich seitlich von der Straße ab und stieß gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Audi. Der 25-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der ...

