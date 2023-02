Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Unfall auf dem Pfaffenberger Weg

Wuppertal (ots)

Am 08.02.2023, gegen 14:50 Uhr, kam es auf dem Pfaffenberger Weg zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Eine 33-jährige Frau war mit ihrem Audi Q3 auf der Eichenstraße unterwegs. Als sie nach rechts in den Pfaffenberger Weg abbog, touchierte sie nach bisherigen Erkenntnissen den Rollator einer 81-Jährigen, die den Fußgängerüberweg entlang ging. Die Fußgängerin stürzte. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. (jb)

