POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal: Drogen-Plantage in Barmen - Zwei Männer festgenommen

Wuppertal (ots)

Am 06.02.2023 erfolgte in der Straße Zur Scheuren in Wuppertal ein Zugriff auf zwei Männer, die dringend tatverdächtig sind, eine Marihuana-Plantage in einem Mehrfamilienhaus betrieben und abgeerntet zu haben. Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal ermitteln seit einigen Tagen gegen einen 35-jährigen Mann aus Essen wegen des Verdachts eines illegalen und gewerbsmäßig betriebenen Anbaus von Marihuana. Im Rahmen einer Observierung wurden sowohl der Tatverdächtige als auch ein weiterer Mann (36) aus Hilden am 06.02.23 um 17:35 Uhr vorläufig festgenommen. Bei den folgenden Durchsuchungen der Plantage und der Wohnungen der Verdächtigen wurden neben den Marihuana-Pflanzen in unterschiedlichen Stadien des Wachstums, allen notwendigen Beleuchtungen, Bewässerungen und Utensilien, unter anderem auch eine Geldzählmaschine, hohe Bargeldbeträge sowie Anleitungen zum Betreiben einer Plantage aufgefunden. Die Plantage erstreckte sich über drei größere Räume. Die Pflanzen in einem der Räume waren bereits komplett abgeerntet. Diese Ernte von etwa 60 Kilogramm Marihuana war noch vor Ort. Auf Anordnung der Staatsanwalt werden beide Männer heute dem Haftrichter mit dem Antrag vorgeführt, die Untersuchungshaft anzuordnen. Für den Fall einer Verurteilung drohen den Beschuldigten langjährige Freiheitsstrafen. Das Gesetz sieht für derartige Fälle eines Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Freiheitsstrafen zwischen einem und 15 Jahren vor.

