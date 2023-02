Polizei Wuppertal

POL-W: RS Ungeklärter Unfallhergang zwischen Fußgänger und Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (02.02.2023, gegen 08:50 Uhr) wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Kölner Straße in Höhe des Kundenparkplatzes einer Bank gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Remscheider mit seinem VW Golf eine Parkplatzausfahrt in Richtung Kölner Straße, als er verkehrsbedingt halten musste. Zur gleichen Zeit war ein Fußgänger (67) auf dem Gehweg in Richtung Lennep Altstadt unterwegs. Ob es dabei zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Fußgänger kam ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann stürzte zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber, die den Hergang beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

