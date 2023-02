Polizei Wuppertal

POL-W: W Weiterführende Ermittlungen im Rahmen einer Ermittlungskommission - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln weiterhin gegen einen 26 Jahre alten Pfleger wegen des Verdachts des versuchten Raubes pp. Zur Fortsetzung der Ermittlungen ist nunmehr die Ermittlungskommission (EK) "Revita" gebildet worden. Dem bereits festgenommenen Beschuldigten wird vorgeworfen, die Bewohnerin eines Pflegeheimes betäubt zu haben, um an ihre Wertgegenstände zu gelangen. (s. Pressemeldung vom 01.02.2023: "Pfleger soll Patientin sediert und versucht haben sie auszurauben - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal"). Im Zuge der voranschreitenden Ermittlungen werden auch weitere Verdachtsfälle aus der Vergangenheit untersucht, mit denen der Beschuldigte in Verbindung gebracht werden könnte. Die Untersuchungen erstrecken sich auch auf vorherige Einrichtungen, in denen er gearbeitet hatte. Im Focus der Ermittlungen stehen insbesondere 12 Anzeigen, die wegen Diebstählen zum Nachteil der Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung während der Beschäftigungszeit des Beschuldigten erstattet worden sind. Zudem wird geprüft, ob es zeitgleich zu der Beschäftigung des Beschuldigten zu auffälligen Todesfällen gekommen ist, die ggf. auf eine Medikamentenvergiftung zurückzuführen sind. Bislang haben sich zureichende, tatsächliche Anhaltspunkte hierfür nicht ergeben. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an. (sw)

