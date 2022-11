Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Einbrüche in Einfamilienhäuser

Esterwegen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Winkel in Esterwegen eingebrochen. Sie durchsuchten das Haus und entwendeten eine geringe Menge Bargeld sowie Medikamente. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Ein weiterer Einbruch fand zwischen Montag und Donnerstag in der Jahnstraße statt. Auch hier verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räume. Ob die Täter hierbei Beute machten und ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

