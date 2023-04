Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pedelecs gestohlen ++ Egestorf/Evendorf - Gegen Baum geprallt

Buchholz (ots)

Pedelecs gestohlen

Am Dienstag, 11.04.2023, in der Zeit zwischen 08 und 14 Uhr, haben Unbekannte den B&R Fahrradkäfig am Parkplatz zwischen Heinrichstraße und den Bahngleisen aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendeten sie zwei mit Faltschlössern gesicherte Pedelecs der Marken Kalkhoff, Mod. Endeavor, und Gazelle, Mod. Arroyo. Der Gesamtschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, mit denen die Pedelecs möglicherweise abtransportiert wurden, nimmt die Polizei Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Egestorf/Evendorf - Gegen Baum geprallt

Auf der Straße Evendorf Osterfeld kam es gestern, 11.04.2023, zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann war mit seinem Pkw in Richtung Soderstorf unterwegs, als er, gegen 14.45 Uhr, am Ortsausgang mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw prallte gegen einen Straßenbaum, der sich durch die Wucht des Aufpralls in den Motorraum drückte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr zerlegte den Baum und machte die Fahrbahn wieder frei. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar.

