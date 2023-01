POL-PPWP: Wer hat den silbernen Pkw gesehen?

Kaiserslautern (ots) - Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in der Friedenstraße am Werk. Am Sonntagnachmittag fiel den Bewohnern eines Einfamilienhauses auf, dass Unbekannte in ihre Wohnräume eingedrungen sind. Ersten Überprüfungen zufolge, verschafften sich die Täter auf der Rückseite des Hauses gewaltsam Zugang durch ein Fenster. Anschließend durchwühlten sie sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss die ...

