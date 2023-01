Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen Schmuckstück

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in der Friedenstraße am Werk. Am Sonntagnachmittag fiel den Bewohnern eines Einfamilienhauses auf, dass Unbekannte in ihre Wohnräume eingedrungen sind.

Ersten Überprüfungen zufolge, verschafften sich die Täter auf der Rückseite des Hauses gewaltsam Zugang durch ein Fenster. Anschließend durchwühlten sie sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss die Zimmer.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen fehlt ein Schmuckstück im Wert von mehreren hundert Euro. Darüber hinaus nahmen die Eindringlinge offensichtlich nichts mit.

Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag, 14.30 Uhr, und Sonntagnachmittag, 13.40 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

