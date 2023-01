Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldautomat gesprengt - Polizei bittet um Hinweise

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in der Sander Straße einen Geldautomaten gesprengt. Das Gerät stand im Eingangsbereich eines Getränkemarkts. Gegen 2:15 Uhr hörten Anwohner eine Detonation. Kurz darauf flüchtete ein silbergrauer Audi vom Gelände des Marktes. An dem Auto waren Wittlicher (WIL) Kennzeichen montiert. Wieviel Bargeld die Täter erbeuteten, steht aktuell nicht fest. Durch die Sprengung entstand am Gebäude des Getränkemarkts ein Schaden, den die Polizei auf mehrere zehntausend Euro schätzt. Zur Stunde dauert die Spurensicherung an. Sprengstoffspezialisten des Landeskriminalamts waren im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum Montag Verdächtiges rund um den Einkaufsmarkt wahrgenommen? Wem sind in den vergangenen Tagen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem flüchtenden Audi geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

