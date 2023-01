Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erpressung via Instant-Messenger

Kaiserslautern (ots)

Weil er von Unbekannten erpresst wird, hat ein Jugendlicher aus dem Stadtgebiet am Sonntag bei der Polizei Anzeige erstattet. Nach Angaben des 17-Jährigen hatte er in der Nacht über einen Instant-Messaging-Dienst eine Nachricht auf seinem Handy erhalten. Ein unbekannter Absender forderte ihn auf, 200 britische Pfund auf ein Paypal-Konto zu überweisen - andernfalls würde sein Profilbild zusammen mit Genitalfotos unbekannter Personen an alle seine Kontakte versendet.

Aus Angst vor einer solchen Veröffentlichung ging der Jugendliche zunächst auf die Forderung ein und überwies 60 Euro. Als anschließend weitere Geldforderungen eingingen, blockierte er jedoch den Absender und entschloss sich, die Polizei einzuschalten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |cri

