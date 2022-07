Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Ein Verletzter und mehr als 12.000 Euro Schaden bei Unfall

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kollidierten im Kreuzungsbereich M2 / N3 zwei Autos miteinander, wodurch sich einer der Beteiligten leicht verletzte. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer war zwischen den Quadraten M3 und N3 in Richtung Kurpfalzstraße unterwegs, als er die Vorfahrt eines 24-jährigen Ford-Fahrers missachtete, welcher zwischen den Quadraten N2 und N3 in Richtung Bismarckstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden die Airbags der beiden Fahrzeuge ausgelöst. Dennoch verletzte sich der 24-Jährige leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Autos wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell