POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unbekannter zerkratzt Auto - Polizei sucht Zeugen!

Sinsheim-Steinsfurt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein aufmerksamen Bankmitarbeiter verhinderte am vergangenen Donnerstag einen Betrug durch sogenannte "Schockanrufer". Ein 85-Jähriger Mann hatte am Donnerstag gegen 14:30 Uhr einen Anruf erhalten, dass sein Sohn in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und er, ...

