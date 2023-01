Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierend durch Bad Berka

Weimar (ots)

In der Silvesternacht zogen Unbekannte randalierend durch Bad Berka. Dabei beschädigten sie mehrere Ampeln an Kreuzungen entlang der B85. An den Signalen selbst wurden Abdeckungen und die Sonnenschutzblenden beschädigt. Außerdem beschädigten der oder die Unbekannten einen zur Ampelanlage gehörenden Schaltkasten. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Am Zeughausplatz entfernten Unbekannte den Straßeneinlauf im Rinnstein. Glücklicherweise trat niemand ausversehen in das dann vorhandene Loch am Straßenrand. Aufgefunden werden konnte der metallene Straßeneinlauf bis dato nicht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass beide Vorkommnisse in Zusammenhang stehen. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es bisher nicht. Zeugen, welche sachverhaltsrelevante Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de in Verbindung zu setzen.

